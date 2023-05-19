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Приз Григорий Андреев

Место рождения

Павловка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Призенко Андрей Евфстафиев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Квасник Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Приз Стефанида Самуилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приз Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Приз Стефанида Самуилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Приз Стефанида Самуилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приз Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Приз Стефанида Самуилова

Смерть
Неизвестно
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