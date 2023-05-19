Приз Григорий Андреев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Призенко Андрей Евфстафиев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Квасник Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Приз Стефанида Самуилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Приз Стефанида Самуилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Приз Стефанида Самуилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Приз Стефанида Самуилова
Смерть
Неизвестно