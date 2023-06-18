Алешкина Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешкина Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1978

Отец: Алешкинкин Владимир

Мать: Худоногова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
23.09.2004

Сын: Карапузиков Никита Витальевич

Отец ребёнка: Карапузиков Виталий Александрович

Рождение ребёнка
26.12.2014

Сын: Алексешников Вадим Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексешников Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстафьева Екатерина Витальевна

Отец ребёнка: Карапузиков Виталий Александрович