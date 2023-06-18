Алешкина Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1978
Отец: Алешкинкин Владимир
Рождение ребёнка
23.09.2004
Сын: Карапузиков Никита Витальевич
Отец ребёнка: Карапузиков Виталий Александрович
Рождение ребёнка
26.12.2014
Сын: Алексешников Вадим Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстафьева Екатерина Витальевна
Отец ребёнка: Карапузиков Виталий Александрович