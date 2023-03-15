Zapałowska (Rudiakowska) Katarzyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zapałowska (Rudiakowska) Katarzyna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Около 1899

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Около 1883 г.р.
Около 1885 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Rudiakowski Józef

Мать: Rudiakowska Marianna

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Zapałowski Jan

Отец ребёнка: Zapałowski Wiktor

Бракосочетание
1883

Муж: Zapałowski Wiktor

Супруг(-а): Katarzyna Zapałowska (Rudiakowska)
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Zapałowski Stanisław

Отец ребёнка: Zapałowski Wiktor

Рождение ребёнка
16.05.1888

Дочь: Borowska Kamila

Отец ребёнка: Zapałowski Wiktor

Суслы, Житомирська область
Смерть
Около 1899
Суслы, Житомирська область
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