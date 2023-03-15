Zapałowska (Rudiakowska) Katarzyna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиОколо 1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Rudiakowski Józef
Мать: Rudiakowska Marianna
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Zapałowski Jan
Отец ребёнка: Zapałowski Wiktor
Бракосочетание
1883
Муж: Zapałowski Wiktor
Супруг(-а): Katarzyna Zapałowska (Rudiakowska)
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Zapałowski Stanisław
Отец ребёнка: Zapałowski Wiktor
Рождение ребёнка
16.05.1888
Дочь: Borowska Kamila
Отец ребёнка: Zapałowski Wiktor
Смерть
Около 1899