Логвинов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1927
Дата смерти29.06.1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927
Отец: Логвинов Иван Михайлович
Мать: Логвинова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвинов Виктор
Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина (Логвинова) Людмила
Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смеренская (Логвинова) Наталья
Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логвинов) Татьяна
Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвинов Юрий
Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1959
Дочь: Устименко (Логвинова) Светлана
Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра
Смерть
29.06.1989
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область