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Логвинов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1927

Дата смерти

29.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927

Отец: Логвинов Иван Михайлович

Мать: Логвинова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвинов Виктор

Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина (Логвинова) Людмила

Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смеренская (Логвинова) Наталья

Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логвинов) Татьяна

Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвинов Юрий

Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логвинова (Мельникова) Александра

Рождение ребёнка
27.10.1959

Дочь: Устименко (Логвинова) Светлана

Мать ребёнка: Логвинова (Мельникова) Александра

Смерть
29.06.1989
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

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