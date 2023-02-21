Комиссаров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1935
Дата смерти04.08.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1961
Сын: Комиссаров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Комиссарова Нина Петровна
Рождение ребёнка
07.03.1965
Дочь: Комиссарова Елена Михаловна
Мать ребёнка: Комиссарова Нина Петровна
Смерть
04.08.1988