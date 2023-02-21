Комиссаров Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссаров Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1935

Дата смерти

04.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1961

Сын: Комиссаров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Комиссарова Нина Петровна

Рождение ребёнка
07.03.1965

Дочь: Комиссарова Елена Михаловна

Мать ребёнка: Комиссарова Нина Петровна

Смерть
04.08.1988
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