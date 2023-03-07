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Захаров Тарас Филипович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

До 1844

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Захаров Филип Сидорович

Мать: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Захаров Маней Тарасович

Мать ребёнка: Захарова Ксения Гавриловна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Захаров Пётр Тарасович

Мать ребёнка: Захарова Ксения Гавриловна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Захаров Стефан Тарасович

Мать ребёнка: Захарова Ксения Гавриловна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
До 1844
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