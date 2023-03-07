Захаров Тарас Филипович
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиДо 1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Захаров Филип Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Захарова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Захарова Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Захарова Ксения Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1844