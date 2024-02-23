Лоскутова (Мошкина) Фекла (Феклинья) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Мошкина) Фекла (Феклинья) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

В РС 1834 года апрель - 24 года. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509 В РС 1858 года 7 мая - 46 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1244~1245_3
Бракосочетание
30.01.1826 ст.

Муж: Лоскутов Михайло Сергеевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ясашный крестьянин Михаил Сергеев Лоскутов, Лажского прихода д. Тои (?Шои) с ясашной крестьянской дочерью девицей Феклой Васильевой Мошкиных, первым браком. Поручители: того же починка крестьяне Васил... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Лоскутов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михайло Сергеевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1834 года апрель - 3 года. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509 В РС 1850 года - 20 лет. (из РС 1858 года). ЦГАКО_Д_176_2_1864_1244~1245_3
Рождение ребёнка
11.04.1833 ст.

Сын: Лоскутов Осип (Иосиф) Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михайло Сергеевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Михаила Сергеева Лоскутова сын Иосиф. Восприемник: с. Ильинского отставной солдат Василий Климонт Петухов и поч. Большого Ключа крестьянина Сергея Лоскутова дочь девица Анна. Крещение 11... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Лоскутов Поликарп Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михайло Сергеевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года 7 мая - 19 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1244~1245_3
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Лоскутов Дементей Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михайло Сергеевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года 7 мая - 17 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1244~1245_3
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Лоскутов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михайло Сергеевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 года 7 мая - 12 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1244~1245_3
Смерть
Неизвестно

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