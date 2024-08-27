Климов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Алексей

Климов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Климова) Мария Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Климова) Мария Степанова

Рождение ребёнка
29.12.1943

Сын: Климов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: (Климова) Мария Степанова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.