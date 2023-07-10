(Морозевская) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозевская) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозевский Дмитрий Иванович

Мать: Морозевская Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно