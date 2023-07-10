(Морозевская) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно