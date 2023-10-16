Дружинина Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти04.01.1809 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Дружинин Феофилакт Ефимович
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич
Рождение ребёнка
11.02.1804
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1809 ст.
Бадья, Юрлинский муниципальный район, Пермский край