Дружинина Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

04.01.1809 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Дружинин Феофилакт Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич

Рождение ребёнка
11.02.1804

Сын: Дружинин Лев Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Зотьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Ефим Зотьевич

Смерть
04.01.1809 ст.
Бадья, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
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