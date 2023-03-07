Семёнов Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Владимир Фёдорович

Семёнов Владимир Фёдорович

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

22.09.1923

Дата смерти

21.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1923
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1942
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
21.11.1985
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1985
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close