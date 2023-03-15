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Дедюкова (Горынцева) Маргарита Ивановна
Дедюкова (Горынцева) Маргарита Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.1951
Пол
Женский
Отец
Горынцев Иван Дмитриевич
Мать
Горынцева (Ульяновская) Зинаида Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1951
Отец:
Горынцев Иван Дмитриевич
Мать:
Горынцева Зинаида Яковлевна
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