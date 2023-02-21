Акимов Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1947

Сын: Акимов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Акимова Любовь Андреевна

Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Акимова Любовь Андреевна

Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акимов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Акимова Любовь Андреевна

Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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