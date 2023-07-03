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Фёкла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1880 ст.

Дочь: Акулина Антонова

Отец ребёнка: Петр Антонов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Крещена 12.06.1880
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Антонов

Смерть
Неизвестно