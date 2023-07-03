Фёкла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1880 ст.
Дочь: Акулина Антонова
Отец ребёнка: Петр Антонов
Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Крещена 12.06.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Антонов
Смерть
Неизвестно