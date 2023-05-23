Ермаков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Анатолий

Ермаков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Ермакова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Игорь

Мать ребёнка: Ермакова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Нина

Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close