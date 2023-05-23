Ермаков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1937
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Ермакова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Игорь
Мать ребёнка: Ермакова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Нина
Смерть
1985