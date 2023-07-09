Мельникова (Ефимова) Надежда Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Ефимова) Надежда Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1976

Отец: не указан

Мать: Ефимова Галина Ивановна