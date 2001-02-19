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Васильева Оксана Алексеевна

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

19.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.2001

Отец: Столяров Анатолий Андреевич

Мать: Васильева Тамара Алексеевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Крещение
29.04.2001
Щетилово, Ливенский уезд, Орловская губерния
Таинство крещения совершил схиархимандрит Серафим (Мирчук) Крещение совершено в храме Благовещенском с. Ожога (Благовещения Пресвятой Богородицы храм / Благовещенский епархиальный женский монастырь)
Образование
С 2008 по 2019
Волово, Воловский муниципальный район, Липецкая область
МБОУ СОШ им. А.М. Селищева с. Волово (1-4 класс Бакурова (Васильева) Татьяна Васильевна, 5-11 класс Ибрагимова (Легкодымова) Ирина Викторовна, директор Подоприхина Татьяна Алексеевна)
Образование
С 2019 по 2023
Липецк, город Липецк, Липецкая область
ФГБОУ ВО ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ректор Федина Нина Владимировна, директор Тафинцева Лилия Михайловна) Психолого-педагогическое образование, Специальная психология и педагогика
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