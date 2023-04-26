Дерябина Евфросинья Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина Евфросинья Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Дерябин Савелий Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Алексеевич Лев Алексеевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дерябин Петр Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Алексеевич Лев Алексеевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Алексеевич Лев Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Алексеевич Лев Алексеевич

Смерть
1858
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