Дерябина Евфросинья Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Леонтий Алексеевич Лев Алексеевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Леонтий Алексеевич Лев Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Алексеевич Лев Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858