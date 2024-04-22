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Родион Естифеев

Место рождения

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1701 ст.

Дата смерти

С 1763 по 1780 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701 ст.

Отец: Евстафий Петров

Мать: Матрена Панкратова

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1723 ст.

Сын: Дмитрий Родионов

Мать ребёнка: не указана

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1728 ст.

Сын: Тимофей Родионов

Мать ребёнка: не указана

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1731 ст.

Дочь: Ирина Родионова

Мать ребёнка: не указана

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Дмитрий Родионов

Мать ребёнка: не указана

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Фома Родионов

Мать ребёнка: не указана

Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
С 1763 по 1780 ст.
Тепелёво, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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