Родион Естифеев
Место рождения
Дата рождения1701 ст.
Дата смертиС 1763 по 1780 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701 ст.
Отец: Евстафий Петров
Мать: Матрена Панкратова
Рождение ребёнка
1723 ст.
Сын: Дмитрий Родионов
Рождение ребёнка
1728 ст.
Сын: Тимофей Родионов
Рождение ребёнка
1731 ст.
Дочь: Ирина Родионова
Рождение ребёнка
1734 ст.
Сын: Дмитрий Родионов
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Фома Родионов
Смерть
С 1763 по 1780 ст.