Маркина (Колемаскина) Евдокия Федоровна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркина (Колемаскина) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1901

Дата смерти

05.11.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
1927 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Колемаскин Федор

Мать: не указана

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.11.1923

Дочь: Радаева (Маркина) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Маркин Сергей Иванович

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.05.1927

Сын: Маркин Терентий Сергеевич

Отец ребёнка: Маркин Сергей Иванович

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1934

Сын: Маркин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Маркин Сергей Иванович

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркин Сергей Иванович

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркин Сергей Иванович

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
05.11.1976
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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