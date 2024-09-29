Маркина (Колемаскина) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти05.11.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Колемаскин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1923
Дочь: Радаева (Маркина) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Маркин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1927
Сын: Маркин Терентий Сергеевич
Отец ребёнка: Маркин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Маркин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркин Сергей Иванович
Смерть
05.11.1976
Челябинск, Челябинский, Челябинская область