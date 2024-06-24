Николаева Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева Екатерина

Николаева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Николаев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
05.09.1934

Сын: Николаев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Николаев Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно

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