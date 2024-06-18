Русскова (Шаталова) Елена Савельевна
Место рождения
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1917 ст.
Поручителями были: Евдоким Максимович Вдовских и Елизар Николаевич Кадышев, а также: Илья Федорович Бардыганов и Максим Афанасьевич Автаев.
Рождение ребёнка
04.06.1918 ст.
Дочь: (Русскова) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Руссков Герасим Яковлевич
Крещена в Никольской церкви Благодаровки 5.06.1918 г. Александром Яковлевичем Руссковым и дев. Евдокией Леонтьевной Афанасьевой.
Смерть
Неизвестно