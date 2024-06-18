Русскова (Шаталова) Елена Савельевна 1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Русскова (Шаталова) Елена Савельевна

Место рождения

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.01.1917 ст.

Муж: Руссков Герасим Яковлевич

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Поручителями были: Евдоким Максимович Вдовских и Елизар Николаевич Кадышев, а также: Илья Федорович Бардыганов и Максим Афанасьевич Автаев.
Рождение ребёнка
04.06.1918 ст.

Дочь: (Русскова) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Руссков Герасим Яковлевич

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Крещена в Никольской церкви Благодаровки 5.06.1918 г. Александром Яковлевичем Руссковым и дев. Евдокией Леонтьевной Афанасьевой.
Смерть
Неизвестно

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