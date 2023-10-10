Кузнецова (Которева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти07.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
28.04.1946
Дочь: Зудина Галина Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Тихонович
Бракосочетание
14.05.1946
Рождение ребёнка
28.04.1958
Дочь: Бондаренко Людмила Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Тихонович
Смерть
07.02.1989
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно