Кузнецова (Которева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Которева) Александра Ивановна

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Место рождения

Баланино, Износковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

07.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Которев Иван Александрович

Мать: Которева Аграфена Кирилловна

Баланино, Износковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.04.1946

Дочь: Зудина Галина Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Тихонович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.05.1946

Муж: Кузнецов Петр Тихонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.04.1958

Дочь: Бондаренко Людмила Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Тихонович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.02.1989
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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