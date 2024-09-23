Шестопалова (Брилева) Александра Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова (Брилева) Александра Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

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1933 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брилев Климентий

Мать: Брилева Акулина Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1933

Сын: Шестопалов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Шестопалов Андрей Иванович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Андрей Иванович

Смерть
1948

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