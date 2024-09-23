Шестопалова (Брилева) Александра Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брилев Климентий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1926
Рождение ребёнка
30.12.1930
Рождение ребёнка
04.09.1933
Сын: Шестопалов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Шестопалов Андрей Иванович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.12.1937
Смерть
1948