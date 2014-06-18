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Корешков Данил Дмитриевич
Корешков Данил Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.2014
Пол
Мужской
Отец
Корешков Дмитрий Владимирович
1989 г.р.
Мать
Корешкова (Фролова) Виктория Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2014
Отец:
Корешков Дмитрий Владимирович
Мать:
Корешкова Виктория Константиновна
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