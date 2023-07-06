Шекунова Дахтина Марфа Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1941
Дочь: Ручушкина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Шекунов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шекунов Василий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шекунова Ручушкина Елена Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шекунова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шекунова Шибанова Александра Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шекунова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шекунова Зарубина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шекунова Портнова Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно