Шекунова Дахтина Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекунова Дахтина Марфа Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1941

Дочь: Ручушкина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Шекунов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шекунов Василий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шекунова Ручушкина Елена Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шекунова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шекунова Шибанова Александра Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шекунова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шекунова Зарубина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шекунова Портнова Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно