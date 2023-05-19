Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

Место рождения

Орешки, Рузский, Московская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Козьма Степанов

Отец ребёнка: Степан Петров

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Петров

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Степан Петров

Орешки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Петров

Смерть
Неизвестно
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