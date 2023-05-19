Василиса
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Козьма Степанов
Отец ребёнка: Степан Петров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Петров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Степан Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Петров
Смерть
Неизвестно