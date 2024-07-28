Телегин Трофим Антонов
Место рожденияПлужное
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: Телегин Антон Петров
Мать: Телегина Татьяна
Бракосочетание
01.01.1830 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1834 ст.
Дочь: Храмова (Телегина) Марина (Матрена) Трофимовна
Мать ребёнка: Телегина (Белова) Мавра (Мария) Яковлева
Смерть
Неизвестно
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)