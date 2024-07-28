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Телегин Трофим Антонов

Место рождения

Плужное

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Телегин Антон Петров

Мать: Телегина Татьяна

Бракосочетание
01.01.1830 ст.

Жена: Телегина (Белова) Мавра (Мария) Яковлева

Рождение ребёнка
20.07.1834 ст.

Дочь: Храмова (Телегина) Марина (Матрена) Трофимовна

Мать ребёнка: Телегина (Белова) Мавра (Мария) Яковлева

Смерть
Неизвестно
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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