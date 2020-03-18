Щелканова (Юркова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелканова (Юркова) Татьяна

Место рождения

Фоки, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1929

Дата смерти

18.03.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Павел

Мать: Зоя

Фоки, Чайковский, Пермский край
Смерть
18.03.2020
Фоки, Чайковский, Пермский край
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