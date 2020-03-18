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Щелканова (Юркова) Татьяна
Щелканова (Юркова) Татьяна
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Место рождения
Фоки
, Чайковский, Пермский край
Дата рождения
1929
Дата смерти
18.03.2020
Пол
Женский
Отец
Павел
Мать
(Юркова) Зоя
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Павел
Мать:
Зоя
Фоки
, Чайковский, Пермский край
Смерть
18.03.2020
Фоки
, Чайковский, Пермский край
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