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Пушкарев Митрофан (Спиридонов)

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Пушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев

Мать: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Пушкарев Филимон Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816
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