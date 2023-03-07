Пушкарев Митрофан (Спиридонов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Пушкарев Филимон Митрофанов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816