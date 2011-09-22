Андронов Юрий Леонидович
Место рожденияЛазаревское
Дата рождения07.08.1960
Дата смерти22.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1960
Рождение ребёнка
20.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
16.05.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.2011