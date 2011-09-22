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Андронов Юрий Леонидович

Место рождения

Лазаревское

Дата рождения

07.08.1960

Дата смерти

22.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1960

Отец: Нажмутдинов Леонид Иванович

Мать: Самарина (Андронова) Жаннета Павловна

Рождение ребёнка
20.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
16.05.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.09.2011

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