(Ярлыкова) Агафья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярлыков Егор
Сучково, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно