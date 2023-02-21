(Ярлыкова) Агафья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ярлыкова) Агафья Максимовна

(Ярлыкова) Агафья Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярлыков Егор

Сучково, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close