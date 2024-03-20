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Тугин Виктор Алексеевич

Место рождения

Любыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.01.1918

Дата смерти

15.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Между 1889 и 1890 г.р.

Мать

Между 1892 и 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918

Отец: Тугин Алексей Иванович

Мать: Тугина Мария Филипповна

Любыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Призыв на военную службу
С 1943
Воинское звание: красноармеец; рядовой. Воинская часть: 72 гвардейская стрелковая дивизия; 229 гвардейский стрелковый полк 72 гвардейской стрелковой дивизии; 229 гв. сп 72 гв. сд.
Смерть
15.03.1944
Первичное место захоронения: Украинская ССР, Кировоградская обл., Ровнянский р-н, с. Ширка, юго-западнее, 2 км, могила № 1 Первичное место захоронения: Украинская ССР, Киевская обл., Черкасский р-н, ... Показать все
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