Безденежных Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1909
Сын: Безденежных Иван Филиппович
Отец ребёнка: Безденежных Филипп
Докукинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безденежных Филипп
Смерть
1930
Причина смерти: кишечная непроходимость
Похороны
Неизвестно
с.Юрьево