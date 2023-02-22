Безденежных Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безденежных Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1909

Сын: Безденежных Иван Филиппович

Отец ребёнка: Безденежных Филипп

Докукинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безденежных Филипп

Смерть
1930
Причина смерти: кишечная непроходимость
Похороны
Неизвестно
с.Юрьево
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