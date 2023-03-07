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Горбунов Феоктист Михайлович

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Место рождения

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Михаил Семенович

Мать: Горбунова Марина

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1910 или 28.11.1912

Сын: Горбунов Савелий Феоктистович

Мать ребёнка: Горбунова Елена Николаевна

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Елена Николаевна

Смерть
11.07.1915
Горбунов Феоктист Михайлович был убит в Первой Мировой Войне 1914-1918гг.
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