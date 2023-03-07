Горбунов Феоктист Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Михаил Семенович
Мать: Горбунова Марина
Рождение ребёнка
1910 или 28.11.1912
Сын: Горбунов Савелий Феоктистович
Мать ребёнка: Горбунова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1915
Горбунов Феоктист Михайлович был убит в Первой Мировой Войне 1914-1918гг.