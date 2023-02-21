Kastner Phillip — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kastner Phillip

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1861

Пол

Мужской

Отец

Мать

По 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1861

Отец: Kastner Paul

Мать: Heeger Apollonia

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