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Kastner Phillip
Kastner Phillip
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.1861
Пол
Мужской
Отец
Kastner Paul
Мать
Heeger (Foerderer) Apollonia
По 1833 г.р.
Дети
Не указаны
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ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1861
Отец:
Kastner Paul
Мать:
Heeger Apollonia
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