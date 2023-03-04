Стрелецъ Ольга или Мария Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1882
Дочь: Стрелец Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Стрелецъ Михаил
Рождение ребёнка
25.05.1884
Дочь: Стрелецъ Феодора или Феодосья Михайловна
Отец ребёнка: Стрелецъ Михаил
Рождение ребёнка
20.12.1885
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрелецъ Михаил
с.Кимлычка Украина
Смерть
Неизвестно