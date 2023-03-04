Стрелецъ Ольга или Мария Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелецъ Ольга или Мария Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1882

Дочь: Стрелец Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Стрелецъ Михаил

Рождение ребёнка
25.05.1884

Дочь: Стрелецъ Феодора или Феодосья Михайловна

Отец ребёнка: Стрелецъ Михаил

Рождение ребёнка
20.12.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрелецъ Михаил

с.Кимлычка Украина
Смерть
Неизвестно
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