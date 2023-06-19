Калинина Акулина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Акулина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Калинин Иван Осипович

Отец ребёнка: Калинин Осип Алимпеевич

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Калинин Василий Осипович

Отец ребёнка: Калинин Осип Алимпеевич

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Осип Алимпеевич

Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
После 1917