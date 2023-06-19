Калинина Акулина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Калинин Осип Алимпеевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Калинин Осип Алимпеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917