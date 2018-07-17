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Супенко Гавриил Павлович

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

17.07.1891

Дата смерти

24.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1891

Отец: Супенко Павел Захарович

Мать: Супенко Мария Семеновна

Бракосочетание
11.02.1913

Жена: Супенко Анна Федоровна

Рождение ребёнка
22.10.1914

Сын: Супенко Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Супенко Анна Федоровна

Рождение ребёнка
?.08.1916

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Супенко Пелагея Ериева

Рождение ребёнка
24.03.1918

Дочь: Супенко Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Супенко Любовь Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супенко Любовь Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супенко Пелагея Ериева

Смерть
24.11.1937
УССР Донецкая обл , репрессирован,приговор ВМН-расстрел