Супенко Гавриил Павлович
Место рождения
Дата рождения17.07.1891
Дата смерти24.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1891
Отец: Супенко Павел Захарович
Мать: Супенко Мария Семеновна
Бракосочетание
11.02.1913
Жена: Супенко Анна Федоровна
Рождение ребёнка
22.10.1914
Сын: Супенко Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Супенко Анна Федоровна
Рождение ребёнка
?.08.1916
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Супенко Пелагея Ериева
Рождение ребёнка
24.03.1918
Дочь: Супенко Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Супенко Любовь Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Супенко Пелагея Ериева
Смерть
24.11.1937
УССР Донецкая обл , репрессирован,приговор ВМН-расстрел