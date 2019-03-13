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Василиади Борис Кириакович

Место рождения

Витязево, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

?.10.1950

Дата смерти

13.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1950

Отец: Василиади Кириак Ильич

Мать: Василиади Сарра Семёновна

Витязево, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.09.1972

Сын: Василиади Илья Борисович

Мать ребёнка: Василиади Елена Христофоровна

Рождение ребёнка
16.06.1977

Сын: Василиади Николай Борисович

Мать ребёнка: Василиади Елена Христофоровна

Рождение ребёнка
21.12.1984

Сын: Василиади Семён Борисович

Мать ребёнка: Василиади Елена Христофоровна

Смерть
13.03.2019
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