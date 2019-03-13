Василиади Борис Кириакович
Место рождения
Дата рождения?.10.1950
Дата смерти13.03.2019
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1950
Отец: Василиади Кириак Ильич
Рождение ребёнка
12.09.1972
Мать ребёнка: Василиади Елена Христофоровна
Рождение ребёнка
16.06.1977
Сын: Василиади Николай Борисович
Мать ребёнка: Василиади Елена Христофоровна
Рождение ребёнка
21.12.1984
Сын: Василиади Семён Борисович
Мать ребёнка: Василиади Елена Христофоровна
Смерть
13.03.2019