Поливанов Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поливанов Константин (Никифорович?)

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Борис Владимирович

Мать ребёнка: Поливанова Мария Анофриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Мария Анофриевна

Смерть
Неизвестно
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