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Ирина
Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Нина
Муж
Не указан
Дети
Макар
Добавил:
АД
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
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Отец: не указан
Мать:
Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Макар
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
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