Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макар

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан