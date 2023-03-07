Осипов Макар Никифорович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Осипов Никифор Евстафьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Осипова Евдокия
Рождение ребёнка
1809
Сын: Осипов (рекрут С 1828) Филат Макарович
Мать ребёнка: Осипова Евдокия
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Осипова Евдокия
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Осипова Евдокия
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Макаровна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия
Рождение ребёнка
1823
Сын: Блинков Леонтий Макарович
Мать ребёнка: Осипова Евдокия
Смерть
Неизвестно