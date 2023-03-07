Осипов Макар Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Макар Никифорович

Осипов Макар Никифорович

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Осипов Никифор Евстафьевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Осипов Иван Макарович

Мать ребёнка: Осипова Евдокия

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Осипов (рекрут С 1828) Филат Макарович

Мать ребёнка: Осипова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Блинков Егор Макарович

Мать ребёнка: Осипова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Осипов Ефрем Макарович

Мать ребёнка: Осипова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ирина Макаровна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Блинков Леонтий Макарович

Мать ребёнка: Осипова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close