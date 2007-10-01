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Ганиковская Инна Давидовна
Ганиковская Инна Давидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
?.10.2007
Пол
Женский
Отец
Ганиковский Давид
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Ганиковский Давид
Мать: не указана
Смерть
?.10.2007
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