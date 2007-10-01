Ганиковская Инна Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганиковская Инна Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

?.10.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Ганиковский Давид

Мать: не указана

Смерть
?.10.2007
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