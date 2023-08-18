Армянинов Михаил Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1840 ст.
Дата смерти05.10.1841 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
26.09.1840 ст.
26.09.1840 27.09.1840 мужской Михаил с. Старый Пьяный Бор удельный крестьянин Зиновий Маркович Армянинов Зиновия Ивановна того же села брат его родный Сергей Маркович и сестра Агафья Марковна
Смерть
05.10.1841 ст.
05.10.1841 07.10.1841 мужской Армянинов Михаил Зиновьевич 1,0 младенческая