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Армянинов Михаил Зиновьевич

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

26.09.1840 ст.

Дата смерти

05.10.1841 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1840 ст.

Отец: Армянинов Зиновий Маркович

Мать: Армянинова Зиновия Ивановна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
26.09.1840 27.09.1840 мужской Михаил с. Старый Пьяный Бор удельный крестьянин Зиновий Маркович Армянинов Зиновия Ивановна того же села брат его родный Сергей Маркович и сестра Агафья Марковна
Смерть
05.10.1841 ст.
Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
05.10.1841 07.10.1841 мужской Армянинов Михаил Зиновьевич 1,0 младенческая

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