Шумель (Тарасевич) Матрена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти27.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Шумель Варвара Ильична
Отец ребёнка: Шумель Илья Романович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шумель Макар Ильич
Отец ребёнка: Шумель Илья Романович
Рождение ребёнка
15.08.1926
Сын: Шумель Иван Ильич
Отец ребёнка: Шумель Илья Романович
Рождение ребёнка
15.08.1926
Сын: Шумель Иван Ильич
Отец ребёнка: Шумель Илья Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1959