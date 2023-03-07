Шумель (Тарасевич) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумель (Тарасевич) Матрена Федоровна

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Место рождения

Мядельск, Седельниковская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

27.02.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Мядельск, Седельниковская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Шумель Варвара Ильична

Отец ребёнка: Шумель Илья Романович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шумель Макар Ильич

Отец ребёнка: Шумель Илья Романович

Рождение ребёнка
15.08.1926

Сын: Шумель Иван Ильич

Отец ребёнка: Шумель Илья Романович

Корсино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.08.1926

Сын: Шумель Иван Ильич

Отец ребёнка: Шумель Илья Романович

Корсино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумель Илья Романович

Смерть
27.02.1959
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