Гордеева Настя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Настя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордеев Вячеслав Николаевич

Мать: не указана