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Гордеева Настя
Гордеева Настя
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гордеев Вячеслав Николаевич
1975 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Гордеев Вячеслав Николаевич
Мать: не указана
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