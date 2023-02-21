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Головянко Евгения Васильевна
Головянко Евгения Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Женский
Отец
Головянко Василий Елисеевич
1927 г.р.
Мать
Головянко (Сюлина) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Головянко Василий Елисеевич
Мать:
Головянко Анна
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