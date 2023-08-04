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Заноздря Владимир Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Заноздря Никита Прокофьевич

Мать: Заноздря Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заноздря Николай

Мать ребёнка: Заноздря Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заноздря Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заноздря Галина

Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край