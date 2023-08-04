Заноздря Владимир Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заноздря Николай
Мать ребёнка: Заноздря Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заноздря Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заноздря Галина
Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край