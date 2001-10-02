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Бюс Ираклий Евгеньевич

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Место рождения

Марткопи

Дата рождения

11.11.1924

Дата смерти

02.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1924

Отец: Бюс Евгений Иванович

Мать: Юлия Ивановна

Марткопи
Бракосочетание
1952

Жена: Бюс Авентина Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1953

Дочь: Бродзели Анна Ираклиевна

Мать ребёнка: Бюс Авентина Васильевна

Ленинград
Рождение ребёнка
07.07.1958

Сын: Бюс Евгений Ираклиевич

Мать ребёнка: Бюс Авентина Васильевна

Тбилиси
Смерть
02.10.2001
Домодедово
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Домодедово
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