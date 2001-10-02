Бюс Ираклий Евгеньевич
Место рожденияМарткопи
Дата рождения11.11.1924
Дата смерти02.10.2001
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1924
Отец: Бюс Евгений Иванович
Мать: Юлия Ивановна
Марткопи
Бракосочетание
1952
Жена: Бюс Авентина Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1953
Дочь: Бродзели Анна Ираклиевна
Мать ребёнка: Бюс Авентина Васильевна
Ленинград
Рождение ребёнка
07.07.1958
Мать ребёнка: Бюс Авентина Васильевна
Тбилиси
Смерть
02.10.2001
Домодедово
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Домодедово